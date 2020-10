Empresa calçadista doa máscaras para professores de Taquara

A Calçados Piccadilly, empresa calçadista com matriz em Igrejinha, fez uma doação de mais de 800 máscaras aos professores da rede municipal de ensino de Taquara. De acordo com Rafaela Loth, gerente de marketing da Piccadilly, a empresa está prestigiando os professores, já que esses profissionais, assim como os da saúde, também estão sendo muito pressionados e sobrecarregados diante desta pandemia, além de serem peças fundamentais no desenvolvimento das crianças e adolescentes.

"O professor é um profissional que tem um papel importante na vida das pessoas e ensinar vai muito além do que estar em sala de aula. E isso a gente pode comprovar por meio dos diversos movimentos de educação à distância que vemos por aí. E a doação dessas máscaras foi a forma que nós, da Piccadilly, encontramos para trazer um pouquinho mais de conforto a esses profissionais que estão se dedicando tanto nesse momento", afirmou.