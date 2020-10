Prefeitura de São Borja doará área próxima da ponte com a Argentina para empresa

Representantes de uma rede de postos de combustíveis protocolaram, na prefeitura de São Borja, o projeto que viabiliza a implantação dos primeiros investimentos na futura Plataforma Logística de apoio à Ponte Internacional da Integração. O município propõe a doação da área necessária para os primeiros investimentos, ao mesmo tempo em que assegura incentivos fiscais. O secretário municipal de Planejamento, João Pedro Daitx, ressalta que tal iniciativa começa a materialização de um antigo plano que aguarda implementação desde que a ponte foi inaugurada, em dezembro de 1997.

Depois que a empresa de transportes, agora é o Posto 44 Cavalhada que vai desenvolver operações. O grupo empreendedor já realizou serviços de terraplenagem em uma área de 8,3 hectares, cedida pelo município e que agora, mediante à autorização legislativa, vai ser doada. Isso permitirá a implantação da primeira etapa das obras previstas.

O grupo empresarial prevê, em duas etapas, dois grandes projetos de infraestrutura logística no local. Os investimentos ficarão em frente à vila Leonel Brizola, nos acessos brasileiros à ponte internacional. O primeiro empreendimento será um complexo de serviços que inclui postos de combustíveis, um truck center, pátio de estacionamento e manobra para veículos leves e de carga. Ainda será implantada uma praça de alimentação, com destaque para um restaurante. Já numa segunda fase são previstos investimentos complementares ao amplo complexo de serviços.

No ano passado, já havia sido formalizada escritura pública da doação. Agora vem o ato definitivo no processo, com a autorização da Câmara. O investimento inicial programado é de aproximadamente R$ 3 milhões. Só nesta primeira fase do projeto, o grupo prevê a geração de 80 a 100 empregos diretos.

No total, o município tem disponíveis mais de 40 hectares para a instalação da plataforma. A projeção é que à medida que os novos serviços forem sendo implantados, resultarão na geração, em cadeia, de centenas de novos empregos diretos e indiretos. No mesmo sentido, a projeção é de aquecimento da matriz produtiva na região, com reflexos diretos na geração de novas receitas e arrecadações.