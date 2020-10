Contrato com o Exército para barragem deve ser assinado em Bagé

A prefeitura de Bagé deve assinar, até o dia 15 de outubro, o convênio com o Exército Brasileiro para construção da barragem da Arvorezinha. Depois de estabelecida a parceria, iniciarão os trabalhos de instalação da obra e serviços preliminares.

O convênio será firmado em tempo recorde no Exército, segundo a própria instituição. As últimas tratativas foram debatidas durante videoconferência. "Estamos muito felizes, pois tivemos o encaminhamento final para tratar das pendências e a renovação do interesse do Exército Brasileiro em realizar as obras da barragem da Arvorezinha", afirmou o diretor do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), Eduardo Mendes. Ele também destaca a licença prévia da obra, emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e que possui validade de cinco anos.