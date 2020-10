Prefeitura de Sapucaia do Sul traz novas liberações às empresas

Com a permanência na bandeira laranja por três semanas consecutivas, a prefeitura de Sapucaia do Sul seguirá o decreto do governo do Estado, e emitiu novo decreto municipal alterando algumas medidas restritivas. Seguindo protocolos de prevenção, fica permitida a volta às aulas para as escolas da rede privada, a reabertura de quadras esportivas e campos de futebol, além do retorno de eventos corporativos e comerciais.

As escolas da rede particular que cumprirem os protocolos de prevenção e tiverem seus planos de contingência aprovados, estarão autorizadas a retornarem com as aulas presenciais, conforme calendário estabelecido pelo município. As escolas de educação infantil particulares, que mantém convênio com a prefeitura, deverão manter suspenso o atendimento presencial dos alunos atendidos por meio de "compra" de vagas, seguindo a mesma determinação que suspende aulas presenciais de toda rede municipal, até o final do ano. Estas escolas poderão atender de forma presencial, somente, os alunos com contrato particular. As escolas públicas seguirão fechadas até o fim do ano.

Fica permitida a prática de esportes coletivos em locais públicos ou privados, devendo observar somente partidas ou treinos com o menor número de indivíduos, conforme as regras da atividade esportiva, acrescidos de um treinador, preparador ou árbitro por quadra. Não será permitida a presença de público, sendo vedado, em qualquer caso, aglomerações, o uso de espaços de entretenimento, como churrasqueiras, por exemplo.

Fica autorizada a realização, após 14 dias seguidos sem bandeira vermelha ou preta, de feiras e exposições corporativas e comerciais, bem como seminários, congressos, convenções, simpósios, conferências, palestras e similares. Para isso, deve-se respeitar a lotação máxima de 300 pessoas (trabalhadores e público). Também fica permitida a realização de reuniões corporativas, oficinas, treinamentos e cursos corporativos, com no máximo 70 pessoas (trabalhadores e participantes).