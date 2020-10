Bom cenário faz Executivo renovar decreto em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo decidiu manter, por mais uma semana, as normas de flexibilização na cidade, devido à melhora nos índices apresentados pelo município. São Leopoldo participa do sistema de cogestão regional, com protocolos discutidos e aprovados no âmbito da Associação de Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars).

Dentre as normas, o transporte coletivo de passageiros, público e privado, municipal, urbano e rural, deverá ser realizado sem exceder 60% da capacidade de passageiros do veículo. O mesmo limite vale para o transporte intermunicipal e interestadual.

Em relação aos esportes, ao acessar as academias, cada cliente deverá receber um borrifador com produto destinado a higienização dos aparelhos. A cada troca de turno/horário, o estabelecimento também deverá providenciar a limpeza de todas as estruturas ou aparelhos utilizados pelos clientes. A higienização deverá ser executada com pano descartável.

O horário de funcionamento dos restaurantes deverá ser das 11h às 14h30 horas e das 18h às 22h para bares, restaurantes a la carte, prato feito, buffet sem autosserviço, buffet com autosserviço, lanchonetes e lancherias e das 6h às 20h para padarias e cafés, ficando permitido sem a restrição de horário o comércio de refeições nas modalidades telentrega, pegue e leve ou drive-thru. Para utilização do buffet de autosserviço o cliente deverá utilizar luvas descartáveis para se servir, bem como deverá ser observado o distanciamento de dois metros entre cada cliente.

Locais que são usados para festas e pequenas comemorações poderão funcionar desde que respeitem as regras sanitárias, com medição de temperatura, espaçamento entre mesas de dois metros e mesas dívidas por coabitantes. As festas não podem passar das 22h e a confraternização deve ser informada com antecedência de 48 horas para a prefeitura. A ocupação máxima do espaço onde será realizado o evento é de 50%, com o máximo de 50 convidados.