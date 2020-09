Nova Petrópolis conclui etapas de testagem em massa

A cidade de Nova Petrópolis encerrou no dia 22 de setembro a quarta e última fase da ampliação de testagens em trabalhadores dos serviços essenciais. A estratégia para identificar assintomáticos ocorreu de julho a setembro e mais de 500 testes rápidos foram aplicados nas quatro etapas. Em todas as fases, apenas dois pacientes resultaram positivo para Covid-19.

Na primeira fase da ação, o município aplicou 316 testes rápidos em trabalhadores de 22 supermercados, mercados, fruteiras, padarias, açougues e similares, no período de 20 de julho a 14 de agosto. Na segunda etapa da ampliação de testagens, a equipe do Disque Coronavírus aplicou o total de 76 testes rápidos em trabalhadores de farmácias, no período de 26 de agosto a 4 de setembro.

Já a terceira fase da ampliação de testagens teve foco nos trabalhadores de seis postos de combustíveis de Nova Petrópolis, no período de 8 a 11 de setembro. Nesta última, 82 funcionários de 14 restaurantes de Nova Petrópolis que aderiram às testagens foram testados.

"A testagem de indivíduos assintomáticos foi uma importante estratégia de controle e enfrentamento à Covid-19 porque possibilitou identificar e isolar casos positivos e monitorar esses pacientes para reduzir o potencial de transmissão da doença no Município. A medida também contribuiu para o retorno seguro às atividades econômicas", destaca a secretária municipal de Saúde e Assistência Social, Cláudia Pires.