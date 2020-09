Decreto flexibiliza atividades em Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo publicou um novo decreto com flexibilização de atividades no município. As normas começaram a valer nesta terça-feira. A região está classificada na bandeira laranja do distanciamento controlado.

Entre as principais modificações feitas no documento está autorização do serviço de buffet com a utilização de luvas por partes dos clientes. Além disso, os eventos passam a ser liberados com a presença de 50% da capacidade prevista no alvará, com horário limitado até às 22h.

Outra mudança é quanto aos jogos amadores, que passam a ser permitidos desde que a região não fique duas semanas consecutivas na bandeira vermelha. Nesse caso, os jogos já podem ser realizados na cidade. Já as missas e cultos agora podem ter até 50% do público total dos templos.