Cidades da Serra escolhem projetos da Consulta Popular

O Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra), que engloba 32 municípios da região, realizou assembleia da Consulta Popular 2020 e Orçamento Estadual 2021, para deliberações sobre o pleito, que vai ocorrer em todo o território estadual entre os dias 26 de outubro e 3 de novembro. A pauta incluiu a apresentação e aprovação dos projetos que disputarão votos, bem como esclarecimentos sobre o percentual de recursos que caberá a cada um dos eleitos.

O Corede Serra definiu como prioridade os setores industrial, turístico e agropecuário, conforme explica a presidente Monica Mattia. Do valor destinado pelo Estado para ser executado em 2021, previsto em R$ 314,2 mil, cabem à região para benefício de dois projetos. Havendo incremento de arrecadação em 2022, haverá a destinação do mesmo montante para a Serra (totalizando, nos dois anos, mais de R$ 628 mil).

Com isso, foram escolhidos o apoio à agricultura familiar, com investimentos em infraestrutura e aquisição de máquinas e equipamentos. O critério de eleição é a obtenção de votos, em número absoluto, superior a um dos três projetos constantes na cédula, beneficiando os dois municípios com maior número de votos, proporcionais à quantidade de eleitores. Também foi escolhido o apoio ao setor industrial para o desenvolvimento de produtos com uso de grafeno. Recentemente, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) inaugurou uma das maiores fábricas do material na América Latina, o que deve alavancar o consumo nas cidades gaúchas.

Por último, foi escolhida a implantação do Observatório de Turismo da Serra Gaúcha e de infraestrutura e equipamentos turísticos. O projeto será eleito se obtiver, no mínimo, 1% dos votos da região. Aqui, os recursos previstos para 2022 obedecerão a um critério diferente: serão eleitos os três municípios com maior número de votos, proporcionais à quantidade de eleitores, cabendo a cada um o valor de R$ 52,3 mil.