Ensino a distância é avaliado em Passo Fundo

A secretaria de Educação da Prefeitura de Passo Fundo realizou um levantamento para identificar o percentual de alunos que mantêm o vínculo com as escolas neste momento de pandemia. Para essa identificação, foram levados em consideração o número de estudantes que acessam a plataforma Google for Education, onde acontecem as aulas virtuais, a quantidade de alunos que receberam os materiais impressos diretamente nas escolas, uma vez que possuem dificuldades para acessar a internet, e o total de estudantes com os quais as escolas não conseguem manter contato.

Na pesquisa, realizada com as direções das 71 escolas municipais de Passo Fundo, o panorama revela características de uma rede que acolhe alunos de todos os cantos da cidade. Em um total de 16.750 alunos matriculados nas escolas municipais de Passo Fundo, o estudo conseguiu informações de mais de 80% deles.

No geral, 47,91% acessam a plataforma, enquanto 29,26% deles estão retirando atividades impressas nas escolas. O percentual de alunos que as escolas estão tendo dificuldades para manter contato, seja por meio da plataforma e das redes sociais ou dos plantões realizados pelas instituições, é de 17,55%.

Do total de alunos matriculados na rede municipal, 5.250 são atendidos pela educação infantil e 11.500 integram o ensino fundamental. Em se tratando de alunos atendidos pelas 36 escolas municipais de educação infantil, o percentual de crianças cujos pais acessam a plataforma é de 54,44%. Esse índice é de 44,63% quando se trata dos alunos matriculados nas 35 escolas de Ensino Fundamental.

O secretário de Educação, Edemilson Brandão, comenta as informações levantadas. "Esses dados refletem o esforço das escolas em manter o vínculo com os alunos, mesmo em período de pandemia. Para isso, as instituições adotam várias estratégias e mecanismos de comunicação com o intuito de incluir todos os alunos nessa nova modalidade de ensino sem perder o princípio da equidade e inclusão, característicos das escolas públicas municipais", destaca.