Estado abrirá editais para projetos da Rota do Sol e ERS-118

O governo do Estado pretende definir, a partir desta semana, a contratação das empresas que serão responsáveis por elaborar as adequações de segurança viária para duas importantes rodovias estaduais. Na quinta-feira, a Subsecretaria Central de Licitações (Celic) irá receber as propostas para a contratação dos projetos de engenharia que irão propor as intervenções necessárias tanto na Rota do Sol e como na ERS-118.

Conforme o termo de referência elaborado pela equipe técnica do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o projeto para o trajeto de 53,6 quilômetros de extensão da Rota do Sol (RSC-453 e ERS-486) deverá contemplar, em especial, maior segurança aos condutores e demais usuários que circulam na rodovia.

Nesse sentido, haverá a necessidade de o projeto prever a implantação de interseções, retornos operacionais, refúgios nos pontos de parada de ônibus e demais dispositivos. Ainda nesse trecho o Daer indica a necessidade de o projeto prever sinalização especial junto a cursos d'água, implantação de sinalização de preservação ambiental, além de sinalização ostensiva de advertência para redução da velocidade nos segmentos de preservação ambiental.

Na tomada de preços para elaborar o projeto da ERS-118, o edital menciona que as adequações serão em uma extensão de 22 quilômetros, entre o bairro Lami, em Porto Alegre, e o Hospital Itapuã. Nesse trecho, a empresa vencedora do certame licitatório deverá apresentar medidas que ampliem a segurança viária em 11 acessos e entroncamentos, bem como prever a implantação de 32 recuos para paradas de ônibus. Conforme consta no termo de referência proposto pelo Daer, o projeto deverá priorizar a segurança viária para condutores, pedestres e ciclistas.

Ainda estão previstas as concorrências de concessão de rodoviárias em Igrejinha, Santa Bárbara do Sul e Miraguaí, também propostas pelo Daer. Ao todo, são 25 licitações agendadas para esta semana, incluindo diversos processos para outros órgãos estaduais que incluem registro de preços de produtos de alimentação e contratação de serviços de limpeza.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e para ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado. Maiores informações estão disponíveis no site do governo do Estado.