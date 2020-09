EVENTOS Notícia da edição impressa de 30/09/2020. Alterada em 30/09 às 03h00min Com formato drive-in e homenagem aos 120 anos de Garibaldi, Feira do Livro começa a ser estruturada

Garibaldi se prepara para receber mais uma edição da Feira do Livro. Neste ano, com um formato diferente devido à pandemia, o evento acontece de 23 a 31 de outubro, com atividades virtuais e no formato drive-in. A abertura ocorrerá às 10h do dia 23, em uma transmissão ao vivo pelo Facebook.

A edição de 2020 elegeu o slogan "120 anos de Garibaldi: venha ler essa história!", de autoria de Ketlyn Pires dos Santos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Visconde de Cairu. A feira terá diversas atividades que irão homenagear o município, seja ao contar a sua história ou ressaltar suas tradições. Durante a semana, o público poderá participar de oficinas gravadas de desenho e escrita criativa, além de acompanhar apresentações teatrais, contação de histórias, concerto didático e uma sessão de cinema drive-in, no dia 25, com exibição do longa "O filme da minha vida", dirigido por Selton Mello, com imagens captadas no município de Garibaldi.

No encerramento da Feira do Livro, dia 31 de outubro, data em que o município completa 120 anos, a Orquestra Municipal de Garibaldi fará um concerto. As atividades no formato drive-in serão realizadas na Associação dos Motoristas de Garibaldi (rua Antônio Bortolini, 400, bairro São José). O acesso será gratuito com doação voluntária de um litro de leite.

O portão será aberto com uma hora de antecedência de cada atração prevista para a Feira do Livro e o espaço será limitado a, no máximo, 200 veículos, que serão disponibilizados por ordem de chegada ao local. Não haverá a comercialização de alimentos e bebidas durante as exibições, por isso, sugere-se que os participantes levem seus lanches. Durante o período da feira as livrarias da cidade estarão praticando descontos especiais na venda dos livros.