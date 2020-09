Sebrae promove aproximação entre empresas e hospitais

Para aproximar as micro e pequenas empresas dos hospitais locais, a Governança da Saúde na Região Sul, em parceria com o Sebrae RS, promoverá uma rodada de negócios no setor da saúde. "A iniciativa irá gerar oportunidades de negócios para as micro e pequenas empresas, uma vez que as demandas dos hospitais são muitas", afirma a gestora de projetos do Sebrae-RS, Marcia Pedrotti Porto.

Entre as necessidades do setor estão produtos de higiene e limpeza, materiais de escritório, móveis e utensílios, materiais de ferragem, insumos para manutenção predial e de móveis e serviço de manutenção em equipamentos médicos. Os hospitais também precisam de EPIs, como luvas de procedimento e avental descartável, remédios e materiais médicos.

São cinco hospitais de Pelotas e Rio Grande que participarão da rodada - Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, Hospital Universitário São Francisco de Paula, Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Hospital Beneficência Portuguesa e Hospital Universitário de Rio Grande. Os encontros virtuais serão realizados nos dias 6 e 8 de outubro, das 8h às 12h. Cada hospital terá uma sala virtual onde receberá os fornecedores com hora marcada. Ao fazer a inscrição, o fornecedor escolherá os hospitais que deseja falar e poderá verificar as demandas de cada um