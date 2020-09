EVENTOS Notícia da edição impressa de 30/09/2020. Alterada em 30/09 às 03h00min Feira do Livro de Bento Gonçalves será realizada online

A 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves será realizada 100% online entre 07 e 18 de outubro. A edição, reformulada em virtude da pandemia, já conta com a identidade visual divulgada e com a patrona Letícia Wierzchowski.

O tema do evento será "Uma feira feita de histórias"- em comemoração aos 80 anos da Biblioteca Pública Castro Alves. Para a realização do evento serão disponibilizados QR Codes que darão acesso a programação. A programação total estará disponível em peças digitais e também fisicamente em um outdoor em frente a prefeitura. O secretário da Cultura e presidente da Fundação Casa das Artes, Evandro Soares destacou que será utilizada todas as formas de tecnologia para que o público possa vivenciar a experiência online.