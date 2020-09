EVENTOS Notícia da edição impressa de 30/09/2020. Alterada em 30/09 às 03h00min Com liberação do Estado, feira de calçados vai ocorrer em novembro em Gramado

A Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios está confirmada de forma presencial para os dias 16, 17 e 18 de novembro, no Centro de Eventos do Serra Park, em Gramado. A confirmação foi dada pela empresa promotora da feira, que está amparada na liberação dada pelo governo estadual. Esta é uma das notícias mais esperadas pelo setor coureiro calçadista nas últimas décadas em função das perdas acumuladas pelas indústrias devido ao desaquecimento do mercado em função da pandemia do coronavirus, desde o mês de março deste ano.

A feira vai acontecer obedecendo rígidos protocolos de segurança, como higienização de espaços, por exemplo. "Estamos empenhados em fazer um evento dentro de todas as regras para marcar a retomada deste setor que está necessitando muito de um ânimo para começar 2021 de uma maneira bem promissora", salienta o diretor da Merkator Feiras e Eventos, que promove a feira, Frederico Pletsch.

Já estão confirmados para a feira, que lança as coleções outono/inverno do próximo ano, 220 expositores dos polos brasileiros de calçados, somando cerca de 1000 marcas dos segmentos femininos, masculinos, infantis e esportivos, além de bolsas, cintos e demais acessórios. "Estávamos ansiosos pela definição do governo e agora já estamos comunicando os expositores e os lojistas para que possam dar inícios aos últimos preparativos para a feira", acentua Pletsch.

O setor calçadista brasileiro foi um dos mais atingidos pela desaceleração do mercado, chegando a registrar índices alarmantes em termos de fechamento de postos de trabalho. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados - Abicalçados - foram 43 mil postos de trabalho fechados entre janeiro e julho, perdas de vendas no mercado domésticos 37% menos que o mesmo período do ano passado, e as exportações caíram de 25% já de janeiro a agosto deste ano em comparação ao ano passado.