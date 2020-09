UCPel vai promover salão universitário de forma virtual

O Salão Universitário, promovido pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel) é um encontro de divulgação e práticas de iniciação científica voltado para toda a comunidade. Pelo segundo ano consecutivo, o evento contará com uma comissão científica formada por discentes e docentes dos Programas de Pós-Graduação, cuja missão é auxiliar em sua organização. O salão está marcado para ocorrer de 27 a 30 de outubro.

A presença dos discentes na organização do evento cumpre um papel de agregar, principalmente, na elaboração do regulamento para submissão de trabalhos e no critério de avaliações. "Nós conseguimos colocar o nosso olhar no Salão", pontua Laísa Rosa, doutoranda do Programa de Pós-Graduação Saúde e Comportamento e membro da comissão científica. "A comissão organizadora muitas vezes não consegue ter noção das dificuldades que alguns alunos podem ter. Então ajudamos a opinar, analisar e reformular pontos de acordo a partir de nossas experiências", explica Laísa.