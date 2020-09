A partir de quinta-feira, uma nova empresa passará a executar a coleta do lixo orgânico e inorgânico em Picada Café. A nova contratada receberá R$ 35,5 mil mensais para realizar os serviços. Será somado a esse valor o custeio da destinação final do aterro, estimado em R$ 8 mil mensais (custo calculado pelo volume de resíduos). O contrato com a empresa anterior era de R$ 60.2 mil mensais. Com isso, a economia para o município deve gerar em torno de R$ 16 mil mensais.