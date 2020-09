Hospital de Santa Rosa chega a 3 mil atendimentos para síndromes respiratórias

Há seis meses, o Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa implementou a Unidade Especializada em Problemas Respiratórios e Covid-19. Desde então, cerca de 3.000 atendimentos foram realizados. Desde o dia 28 de março, 192 pacientes haviam passado pelo momento mais crítico da doença, internados na UTI.

Com diferentes comorbidades pré-existentes ou não, cada um travou sua batalha pessoal contra o vírus, com todo o suporte e atenção do atendimento humanizado dos profissionais. Destes, 177 pacientes tiveram alta e puderam voltar para casa.

O mês mais complicado foi agosto, quando a unidade conviveu com um difícil cenário, com 95% dos leitos de UTI ocupados. Para melhor atender a região, uma força tarefa foi montada com o apoio de lideranças políticas e empresariais e da comunidade, possibilitando que mais 10 leitos fossem disponibilizados, totalizando atualmente 30 leitos de UTI.