Procon de São Leopoldo notifica mercado por elevação de preços

O Procon de São Leopoldo e a Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor notificaram um hipermercado do município - cujo nome não foi revelado - devido aos preços elevados de produtos da cesta básica como o arroz, azeite e feijão. De acordo com a diretora do Procon, Anajara Isse, o estabelecimento tem o prazo de 10 dias para apresentar as notas fiscais de compra dos produtos para verificação de prática de preços abusivos.

"É muito importante que os consumidores fiquem atentos e denunciem ou peçam informações sobre os seus direitos", destaca Anajara Isse. A diretora destaca que os consumidores detalhem a denúncia, com valores, endereço do local, foto da nota fiscal e gôndola e demais informações relacionadas à reclamação. A fiscalização é feita em razão da dispara dos preços de alguns alimentos nas últimas semanas.