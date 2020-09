Game ajuda no diagnóstico precoce de câncer juvenil

No mês dedicado à sensibilização quanto ao câncer infantojuvenil, a Universidade Feevale lançou o jogo "Educa Saúde", fruto de um projeto que contou com a parceria da Universidade do Estado da Bahia (Uneb/BA), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, do Rio de Janeiro. Voltado para disseminar conhecimentos sobre o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil nos níveis primário e secundário, o trabalho integra uma série de ações para o tema.

Com a narrativa no formato de história visual, o jogo passa por duas jornadas distintas, cada uma relacionada aos dois tipos de câncer infantil mais frequentes no Brasil: leucemia e sistema nervoso central, respectivamente. O jogador acompanha, na primeira jornada, o dia a dia de uma escola e de profissionais da saúde como agentes de saúde e médicos. Na segunda jornada, acompanha os profissionais de saúde e o cotidiano de uma família que tem uma criança acometida de câncer no sistema nervoso central. O jogo propõe que o jogador se conscientize dos sinais relacionados ao câncer infantil, por meio de situações nas quais deve escolher qual seria o caminho a seguir para lidar com os fatos, de forma a compreender como essa doença se manifesta na convivência.

"O jogo foi acompanhado por uma comissão de juízes, com formação em diversas áreas, a fim de avaliá-lo quanto à sua concepção e conteúdo, além de estabelecer um feedback contínuo, subsidiando o processo de desenvolvimento antes da conclusão do processo de produção", explica a pesquisadora Débora Barbosa, que coordenou o projeto. O game, que é gratuito, tem como foco a formação de profissionais de saúde, professores de escolas públicas e de classes hospitalares, além de associações de assistência à criança e ao adolescente com câncer.