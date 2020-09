Lajeado retoma aulas e espera a volta de 40% dos alunos

Após quase sete meses de aulas presenciais suspensas, as portas infantis e de Ensino Fundamental da rede pública de Lajeado reabrem nesta. Faltando poucos dias para o retorno presencial, as escolas estão finalizando os detalhes para receber os alunos de 4 e 5 anos da pré-escola, que serão as etapas a retomar agora. A estimativa é que cerca de 40% dos 1.663 alunos matriculados no município nesta faixa etária retornarão às escolas.

Para a volta às aulas, cada escola elaborou um Plano de Contingência para Monitoramento e Prevenção da Covid-19. As atividades internas estão sendo organizadas conforme as especificidades das escolas, que precisam cumprir os requisitos dos seus planos de contingência e atender as necessidades impostas pela legislação, como o distanciamento mínimo entre os alunos e restrições de espaço da sala de aula, entre outras exigências do governo do Estado.

Ao chegar na escola, o aluno terá que higienizar os sapatos no tapete sanitizante. A temperatura corporal será aferida com um termômetro de mão, bem como deverá passar álcool em gel nas mãos. Em espaços de uso comum, serão instalados adesivos no chão que indicam o distanciamento mínimo entre as crianças.

O acesso à escola para pais ou responsáveis terá restrições diferenciadas, dependendo do tipo de construção e do acesso à escola. Cada escola terá uma sala de isolamento, que servirá para abrigar crianças em caso do aluno apresentar algum sintoma respiratório durante o horário de aula. Os espaços, os brinquedos e os materiais da escola serão higienizados com frequência ainda maior. Nas salas de aula, foi observado o teto de ocupação dos espaços e dos ambientes, de acordo com as regras do decreto estadual. Mesas e cadeiras foram realocadas para manter o distanciamento mínimo entre os alunos.

Conforme a secretária da Educação, Vera Plein, as equipes e as escolas estão preparadas para um retorno seguro. "Nossa ideia é retornar aos poucos, com cautela. Por isso, no momento, o atendimento será em menos dias da semana. Precisamos nos adaptar a este 'novo normal' e ver como as comunidades escolares se adequarão aos protocolos. Assim, ajustes ao longo do tempo irão sendo feitos. Se for necessário, retrocederemos para garantir a segurança de todos profissionais, alunos e comunidades escolares", explicou

Para garantir ainda mais a segurança de todos, uma equipe está trabalhando na sanitização de todos os espaços das 48 instituições de ensino do município com produtos especiais de higienização. Já os profissionais de educação concursados estão sendo testados para Covid-19. Ao todo, aproximadamente 1.300 profissionais realizarão o teste para detecção de anticorpos antes do reinício das atividades escolares.

Quanto às escolas infantis, apenas crianças de 4 e 5 anos serão atendidas nesta etapa de retomada das atividades. Não há, neste momento, previsão para a retomada das aulas presenciais para crianças de zero a 3 anos. A presença nas atividades presenciais não é obrigatória. Se a família preferir, poderá manter a criança em casa, sem perda da vaga da matrícula e sem prejuízo na realização das atividades remotas.

As turmas serão divididas em dois grupos. Cada grupo terá aula presencial apenas dois dias na semana neste primeiro momento: um grupo terá aulas nas terças e quartas e outro nas quintas e sextas. Nas segundas-feiras será o dia de higienização completa da escola. Os alunos que não participarem das atividades presenciais seguirão recebendo atividades para realizar em casa.