Equipamento deve agilizar tratamento radioterápico em Lajeado

Após mais de dois anos de espera, o Hospital Bruno Born (HBB), de Lajeado, recebeu nesta segunda-feira o seu novo acelerador linear para tratamento radioterápico. Custeado pelo Ministério da Saúde através do Plano de Expansão da Radioterapia do Sistema Único de Saúde (SUS), o equipamento foi custeado a partir de emendas parlamentares, destinadas em Brasília ao hospital.

O transporte do maquinário exigiu grande aparato logístico, com quatro caminhões (dois caminhões-guincho e outros dois para o transporte das peças). Foi necessária a interdição temporária de uma das ruas próximas ao hospital. Durante todo o dia, profissionais da empresa fabricante e do HBB e contratados trabalharam no descarregamento e no transporte das peças. A montagem deve levar pelo menos três meses.

De acordo com a direção do HBB, atualmente a espera para o início dos tratamentos radioterápicos no hospital é de 60 dias. Com o novo equipamento, a expectativa é que este prazo seja bem reduzido, e que o tratamento apresente efeitos adversos reduzidos.

O HBB atende em média 50 pacientes de tratamento oncológico radioterápico por dia, número que poderá ser dobrado com a instalação. Cerca de 80% dos atendimentos no setor são realizados pelo SUS. Com a ampliação da capacidade, o setor de Radioterapia, que atualmente é responsável por pacientes oriundos da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, poderá atender pacientes vindos também de outras partes do Estado.

Cristiano Dickel, diretor executivo do HBB, ratifica a importância da chegada da máquina e o esforço para a conquista. "Este acelerador é um equipamento muito moderno e oferecerá um tratamento ainda melhor aos nossos pacientes. O Hospital Bruno Born trabalha diariamente para a comunidade, e poder contar com o apoio de lideranças é fundamental na busca pela excelência dos serviços. Agradecemos pela mobilização para que fosse possível essa compra", enfatizou.