Acesso entre bairros é concluído em Teutônia

Foi concluída a nova interligação entre os bairros Centro Administrativo e Canabarro, em Teutônia. Com a nova interligação, o objetivo é diminuir o fluxo de veículos nas ruas Dom Pedro II e Carlos Arnt e, consequentemente, dar mais mobilidade entre as duas partes do Bairro Canabarro divididas pela ferrovia.

As obras tiveram início em janeiro, com o prolongamento da Avenida 1 Leste Já em julho, foi dada continuidade às obras, desta vez pela rua Erno Beckmann, interligando as ruas Hatto Brönstrup e Arnaldo Krug, o que possibilita o acesso a outras duas ruas. A via aberta se localiza abaixo do antigo campo do clube esportivo Canabarrense. A intenção é que se tenha uma nova alternativa para desafogar o trânsito e ter uma melhor mobilidade na cidade.