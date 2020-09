Passo Fundo e Caxias do Sul recebem centrais de testagem

Começou por Passo Fundo e Caxias do Sul o funcionamento das centrais regionais de triagem que irão auxiliar e acelerar o envio de amostras de gaúchos para análise da Covid-19 em outros Estados. Ainda está previsto o funcionamento de outras seis centrais regionais para ajudar a escoar a demanda por testes no Estado. Um programa do governo estadual ampliou a testagem de casos suspeitos de coronavírus pelo exame de biologia molecular (RT-PCR), considerado o padrão-ouro para a detecção do vírus.

Até então, o encaminhamento das amostras precisava passar por uma etapa no Laboratório Central do Estado (Lacen-RS), em Porto Alegre, que em paralelo também realiza a testagem, antes de seguir para fora do Estado. Com as centrais regionais, esse fluxo ganha agilidade e diminui o tempo entre a coleta da amostra e o resultado do exame.

As centrais foram montadas nos laboratórios regionais do Lacen em Caxias do Sul, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Cada um deles abrange população de 1 milhão de pessoas e tem capacidade de receber, conferir, armazenar e despachar até o aeroporto mais próximo 500 amostras diárias. Do Rio Grande do Sul, os testes são encaminhados para laboratórios de referência no Rio de Janeiro, no Paraná ou em São Paulo.

Em Caxias do Sul, por exemplo, o recebimento começou no fim da semana passada. "Começamos em Caxias do Sul por ser o maior município e já discutimos com os demais 48 municípios da região para que todos possam trazer para cá suas amostras", informa a coordenadora da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, Tatiane Fiorio.

O Testar RS começou no final de julho. Desde lá, 47 mil amostras já foram enviadas para laboratórios de outros Estados. Enquanto no Lacen já foram realizados 57 mil testes. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destaca essa ampliação. "É muito importante esse diagnóstico, pois permite que seja feito o rastreamento dos contatos e assim evitar novos casos", afirma.