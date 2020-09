Caxias do Sul terá R$ 3 milhões para auxílio a artistas

A secretaria da Cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul promovem nesta quarta-feira, às 19h, o 2º Fórum Cultural de Caxias do Sul para tratar sobre o decreto municipal que regulamenta o uso de recursos da Lei Aldir Blanc no município. O valor de R$ 3.118.585,49 já foi repassado pelo governo federal à prefeitura e será utilizado para subsídio a espaços culturais da cidade e dois editais para profissionais do setor.

De acordo com o plano, cerca de dois terços do valor será para o subsídio de espaços culturais e artísticos sediados em Caxias. Para seleção desses espaços será elaborado edital de chamada pública e estão previstas três faixas de auxílio, uma faixa de R$ 3 mil, uma de R$ 5 mil e uma de R$ 10 mil, pelo período de três meses.

O restante será destinado para a elaboração de dois editais, um para premiação de trabalhos culturais e artísticos de profissionais da cidade e um para seleção de propostas inéditas. Ambos os editais atenderão oito segmentos culturais, com faixas de valores iguais para todos. Conforme o plano de ação, serão beneficiados 128 espaços culturais de Caxias do Sul e, aproximadamente, 400 profissionais do ramo artístico e cultural.