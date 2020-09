Evento discute políticas sociais em Pelotas

Representantes de Pelotas e de municípios vizinhos participam de evento on-line sobre políticas sociais e os atuais obstáculos à efetivação de direitos sociais e humanos. De 29 a 30 de setembro, o "III Colóquio sobre Políticas Sociais: Práticas, saberes e estratégias emancipatórias" da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) analisará a atual conjuntura da sociedade com a intenção de fortalecer a ideia da construção de uma sociedade mais justa.

Durante a realização dos dois dias do encontro serão tratados assuntos como políticas étnico- raciais, questão ambiental, assistência social, saúde, educação, entre outros. Quatro painéis, com representantes de diversos segmentos envolvidos diretamente com as políticas sociais, irão oportunizar a partir de uma visão global todos os impactos produzidos pela Covid-19.