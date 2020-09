Taquara abrirá três novos pontos de atendimento para desafogar postos

A prefeitura de Taquara anunciou que abrirá, nas próximas semanas, três Unidades de Apoio à Saúde, em dois bairros da região urbana e outra em uma localidade do interior do município. A data de início das atividades ainda não foi definida pelo Executivo municipal, mas deve começar nas próximas semanas.

De acordo com o prefeito Tito Livio Jaeger Filho, o objetivo principal na criação dessas novas unidades é evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde (UBSs) já existentes no município, diminuindo assim a contaminação pelo coronavírus no município. "Essas novos locais serão abertos nos bairros Cruzeiro do Sul e Santa Rosa, e outra na localidade de Entrepelado. Dessa forma, os moradores desses locais não precisarão mais se deslocar até a UBS", explicou o prefeito de Taquara.

Ainda em relação às medidas na área da saúde, o projeto de reforma e ampliação da UBS Santa Cruz da Concórdia, que terá seu espaço físico ampliado, está em andamento. A obra, que está em fase final de conclusão, envolveu a reforma do imóvel e a demolição e reconstrução da estrutura atrás do prédio, bastante antiga e com partes de madeira. A modernização foi necessária para melhorar o atendimento no local e propiciar mais conforto, tanto para os pacientes quanto aos profissionais que atuam diariamente no local.

Além dos moradores da localidade, a UBS Santa Cruz da Concórdia atende ainda as comunidades de Linha São João, Linha Gonzaga, Entrepelado, Passo dos Ferreiros e Passo do Mundo Novo. A data de inauguração do novo posto de saúde, que abrigará três consultórios, salas do dentista, de exames, de reunião e administração, ambulatório, depósito, cozinha, banheiro, recepção, varanda nos fundos e um pergolado com cobertura de vidro na parte da frente do imóvel, deverá ser definida nos próximos dias.