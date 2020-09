Unisc vai manter aulas virtuais até o fim do semestre

A Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) decidiu manter as aulas teóricas presenciais na modalidade remota até o final do segundo semestre de 2020, conforme previsto em resolução do Ministério da Educação (MEC). A medida tem como objetivo preservar a saúde e o bem-estar de toda comunidade acadêmica diante da pandemia de Covid-19. Já as atividades com necessidades práticas permanecem presenciais (desenvolvimento, estágios, pesquisas e trabalhos de conclusão), atendendo aos decretos estadual e municipal e aos protocolos estabelecidos pelo Comitê de Operações de Emergência em Saúde para Educação da Unisc (COE-E).

Condicionado ao contexto externo, o protocolo definido pelo COE local está em constante revisão, podendo sofrer modificações conforme o cenário exigir. A universidade seguirá acompanhando e informando a comunidade acadêmica acerca das medidas referentes ao enfrentamento da Covid-19 por meio de seus canais de comunicação. Os serviços disponibilizados para a comunidade universitária seguem rigorosamente os protocolos sanitários determinados pelos órgãos de governo e de saúde. Os serviços internos da instituição foram adequados às determinações estaduais.