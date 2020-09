Aulas não serão retomadas em Sapucaia do Sul

As aulas presenciais da educação infantil e ensino fundamental nas escolas municipais de Sapucaia do Sul seguirão suspensas até 31 de dezembro. A decisão foi divulgada após reunião. O decreto com a decisão, e com as medidas relativas às escolas estaduais e particulares, será publicado nos próximos dias.

O secretário municipal de Educação, Aristeu Ismailow, destacou que o ano letivo será cumprido e as aulas à distância validadas, e que a medida foi adotada pensando na saúde dos alunos, familiares e professores. "Foi uma decisão muito bem pensada e discutida entre as secretarias e membros do comitê do coronavírus da cidade. Percebemos que o melhor é manter a suspensão das aulas presenciais, até o final do ano. Seguiremos com o ensino à distância, enviando as atividades de forma remota, ou entregando às famílias que não têm acesso à internet. O ano letivo terminará em 23 de dezembro", garantiu o secretário. Ismailow também disse que as escolas seguirão realizando os plantões presenciais, sempre nas quartas-feiras, das 10h às 16h.

A secretaria de Educação realizou duas enquetes com pais de alunos e professores da rede municipal, em agosto e em setembro, sobre o retorno das aulas presenciais. No levantamento mais recente, respondido pelos pais de alunos da educação infantil, 91% disseram que não levariam o filho para a escola, se as aulas presenciais iniciassem no último trimestre deste ano. Sobre o retorno, 54% acham que ele deve ocorrer apenas quando a vacina estiver disponível, e apenas 4% relataram aguardar pela volta ainda em outubro.

Entre as famílias dos alunos do ensino fundamental, 87% disse que não levaria o filho para a escola, caso o retorno presencial ocorresse no último trimestre do ano. Perguntados sobre quando concordam com o retorno presencial, 48% respondeu que quando a vacina estiver disponível; 40% disse que no ano letivo de 2021; 6% quando o número de infectados no município/região baixar; e 6% a partir de 15 de outubro.

Entre os professores da rede municipal, 43,3% fazem parte do grupo de risco. Quando perguntados se moram com alguém do grupo de risco, 71,2% respondeu que sim.