Linhas de ônibus de Pelotas terão incremento de horários

A prefeitura de Pelotas informou que haverá aumento no horário do transporte coletivo urbano a partir desta segunda-feira. O acréscimo será praticado em linhas que apresentam maior procura por parte dos passageiros, em especial nas horas de pico. Os usuários podem consultar os novos horários no site da Prati.

A ampliação do horário do comércio em geral, que funciona das 9h às 19h, de segunda a sábado, desde o dia 14 de setembro, também influenciou na maior procura pelo transporte coletivo, exigindo adequação da grade de horários. Por conta da pandemia do novo coronavírus, cada ônibus circula com lotação máxima de ocupação de todos os assentos e mais dez passageiros em pé.

De acordo com acompanhamento feito pela secretaria de Transportes, o mês de setembro assinala aumento do número de passageiros, no comparativo com o final de julho, quando o sistema registrou 27.519 passageiros, uma pequena queda se comparada com a apuração anterior, referente a maio.