Hospital de Santa Cruz do Sul busca mais recursos para compra de equipamentos

Desde abril, o Hospital Santa Cruz (HSC) conta com um canal com quatro metas de captações de recursos para o enfrentamento à Covid-19 e suas respectivas prestações de contas. Com o prolongamento da pandemia, que já dura seis meses, a meta 2, destinada à aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), materiais, exames e medicamentos, precisou ser ampliada.

Conforme a assessora de projetos e captação de recursos do HSC, Luiza Knak, a extensão do objetivo, de R$ 600 mil para R$ 900 mil, se fez necessária para atender à demanda de atendimentos. "O cenário da pandemia se manteve e, com isso, as necessidades continuam", justifica. "Esses equipamentos, materiais, exames e medicamentos são essenciais para a proteção e cuidado dos pacientes e dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente", ressalta Luiza.

O hospital recebeu nova doação do Rotary Club Santa Cruz do Sul, desta vez no valor de R$ 170 mil, arrecadado por meio de parceiros. Com isso, o total doado ultrapassou o objetivo inicial, chegando a R$ 726,7 mil. "Somos referência no município e região no enfrentamento à pandemia da Covid-19, prestando cuidados a pacientes com sintomas de doenças respiratórias", destaca o diretor geral do hospital, Vilmar Thomé. "Para isso a instituição proporciona atendimento de qualidade seguindo os preceitos de humanização e acolhimento e garantindo, dessa forma, a segurança dos pacientes e profissionais de saúde", acrescenta.

O andamento desta e das outras três metas de doações e captação de recursos do Hospital, com a atualização dos valores e as devidas prestações de contas semanais, pode ser acessado no site da instituição. O objetivo do canal é proporcionar aos interessados a possibilidade de escolher para qual das quatro áreas pretende direcionar sua contribuição.