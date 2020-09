TRÂNSITO Notícia da edição impressa de 28/09/2020. Alterada em 28/09 às 03h00min Caxias do Sul registra queda nos acidentes desde o início do ano

A secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul celebrou o Dia Nacional do Trânsito com queda no número de acidentes com danos materiais nas vias do município. A data de 25 de setembro foi escolhida para a celebração por ter sido o dia em que, no ano de 1997, por meio da Lei Federal nº 9.503, promulgou-se o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De 1º de janeiro a 25 de setembro de 2020, Caxias do Sul registrou 2.702 ocorrências. No mesmo período do ano passado, o número de acidentes foi de 4.650, queda de 41,89%

O Dia Nacional do Trânsito representa uma data utilizada para a conscientização pública acerca dos cuidados necessários ao conduzir veículos, promovendo humanismo e respeito nas vias. A Escola Pública de Trânsito prefeitura promoveu um debate acerca dos ensinamentos do slogan da Semana Nacional do Trânsito, "Perceba o perigo. Proteja a vida". A ação ocorreu no Centro de Formação de Condutores Nosso, localizado em São Pelegrino.

"Evidentemente que a queda no número de acidentes com danos materiais em Caxias do Sul de 2019 para 2020 foi motivada também pelo menor número de condutores nas ruas, em razão da pandemia", avalia o secretário de Trânsito, Alfonso Willenbring Júnior. E complementa. "A queda das ocorrências também é mérito dos trabalhos contínuos dos servidores da Fiscalização de Trânsito, que têm se empenhado para vistoriar e fiscalizar os modais viários do município", disse.

Esse é o segundo estudo que mostra queda nos acidentes Em maio, haviam sido registradas 1.271 ocorrências. O único mês em que houve crescimento de acidentes foi em janeiro, quando Caxias do Sul somou 322 acidentes em 2020, contra 258 em 2019.