Escolas infantis de Pelotas podem abrir a partir de quinta-feira

A prefeitura de Pelotas publicou um novo decreto com mudanças nas atividades do município. Dentre as novas determinações do decreto municipal, fica autorizada a abertura das escolas de educação infantil a partir da quinta-feira

Para isso, além da cidade manter-se em bandeira laranja ou reduzir o risco para amarela pelo governo estadual, cada instituição de ensino deverá encaminhar ao Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação (COE-E Municipal) um plano de contingência com protocolos de higiene, saúde e distanciamento controlado, visando o combate ao vírus. O decreto permite também o retorno das atividades dos cursos de iniciação e formação continuada, os quais devem seguir as mesmas exigências que as escolas de educação infantil.

Ficam também autorizados também os treinos e jogos de equipes locais de futebol de salão, que disputarão o campeonato estadual, desde que mantida a bandeira laranja ou haja a redução para a amarela. Com isso, cabe à direção das equipes testar e orientar atletas e trabalhadores dos clubes quanto às medidas de higienização adequadas, como limpeza das mãos, de materiais utilizados e superfícies, uso de máscara ou protetores faciais individuais, etiqueta respiratória, tanto dentro quanto fora das dependências dos times.

O decreto também concede autorização para a permanência de pessoas em locais públicos, tais como praças, parques, praias, orlas e calçadões do município. Serão liberados grupos de, no máximo, cinco pessoas, as quais devem usar máscaras, bem como respeitar o distanciamento mínimo de um metro entre os indivíduos e quatro metros entre os grupos.

Outra alteração realizada é quanto aos estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas, como trailers, food trucks, lojas de conveniências, bares e restaurantes, que poderão estender seu funcionamento ao público até as 24h (meia noite), ficando impedida a entrada e atendimento a novos clientes, devendo ser fechadas todas as portas e acessos a partir deste horário.

Em relação aos templos religiosos que existem na cidade, fica autorizado o público de até 20 pessoas, ao invés de 15, para aqueles com metragem até 100m². Já os templos de 101 m² a 200 m², será permitido o acesso de até 40 pessoas. Demais templos - de até 30 m² com público de, no máximo, sete pessoas e maiores de 200 m² com acesso de até 60 pessoas - permanecem em vigor.