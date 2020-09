Guarda Municipal de Alvorada recebe novos veículos

A prefeitura de Alvorada realizou a entrega de três novas viaturas totalmente equipadas para a Guarda Municipal, que serão utilizadas no policiamento preventivo e ostensivo da cidade. O secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Sérgio Coutinho, afirmou esta é mais uma etapa concluída do projeto para a segurança pública do município.

"Começamos com o aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, a implantação do sistema de vídeomonitoramento, com instalação de câmeras de vídeo nos prédios públicos, em todas as vias de entrada e saída da cidade e nos bairros, além das praças públicas. Agora, conquistamos essas novas viaturas. Todos esses investimentos fazem parte de um projeto voltado à segurança pública no combate à criminalidade, proporcionando segurança a nossa população", disse o secretário.