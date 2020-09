DNIT inicia trabalhos para construção de pontes na BR-116

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deu mais um passo para a construção das novas pontes sobre o rio dos Sinos na BR-116, em São Leopoldo. Na semana passada, teve início a bateria de sondagens de solo para a conclusão do projeto de engenharia das travessias. As intervenções integram o lote 1 das obras de melhoramentos físicos e de segurança de tráfego da rodovia.

O projeto deste lote prevê uma reformulação significativa em um segmento de 38,5 quilômetros, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, em uma das mais importantes rodovias do Estado. O trecho, localizado entre o km 240 e o km 246, foi escolhido pelo DNIT para ser o primeiro a receber as melhorias por ser o principal gargalo no tráfego da rodovia. Neste segmento, transitam em média 140 mil veículos/dia, ocasionando lentidão e engarrafamentos nos horários de pico do trânsito.

Atualmente, as equipes contratadas para executar os projetos básico e executivo, como também a obra, estão realizando a sondagem do solo. Serão feitos 18 furos de sondagens para confirmar a geotécnica do substrato onde as novas estruturas ficarão apoiadas. Com os dados, será possível definir o tipo de fundação que irá sustentar as novas pontes, o viaduto da várzea do Rio dos Sinos e o viaduto de acesso ao bairro Scharlau. Este trabalho deve ser concluído em 20 dias.

Após implantados (viadutos e pontes), o número de faixas de rodagem neste ponto da rodovia irá dobrar, passando de duas para quatro, em cada sentido. Para garantir maior fluidez ao tráfego em São Leopoldo, o DNIT também irá implantar em outros pontos da rodovia uma terceira faixa, em ambos os sentidos. Para tal, o canteiro central que existe hoje na rodovia será substituído por muretas de proteção, abrindo espaço para mais uma faixa em cada sentido da rodovia.