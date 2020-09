Escolas de Taquara irão participar de atividades da Semana da Água

Com a finalidade de integrar a participação das escolas municipais à 27ª Semana Interamericana da Água e à 20ª Semana Estadual da Água, a secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes de Taquara promoverá, de 28 de setembro a 2 de outubro, o 1º Festival das Águas. O evento será online e pode ser acessado, sempre no horário das 19 horas, pelas redes sociais do Educação Ambiental.

Segundo a coordenadora de Educação Ambiental do município, Sabrina do Amaral, o evento, que será em formato online, visa apresentar, através da participação de alunos, professores e comunidade em geral, informações sobre a história, fauna e flora dos cinco rios que perpassam por Taquara. A ideia é ressaltar as responsabilidades no cuidado com a gestão sustentável dos recursos hídricos fomentada pela Carta da Terra e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Todas as escolas públicas de Taquara irão participar.