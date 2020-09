Atividades esportivas em grupo são retomadas em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul está retornando as atividades esportivas presenciais de forma gradual. Para que isso aconteça de maneira segura, a secretaria municipal de Esporte e Lazer criou um novo projeto, que atenderá o público de 18 à 59 anos.

O "Move-te" é destinado para o público adulto, com o objetivo de oferecer atividades físicas para pessoas sem comorbidades, afim de contribuir para a promoção da saúde. A iniciativa não substituirá os programas de lazer, que desde o início da pandemia da Covid-19 estão sendo desenvolvidos de forma online. Os atendimentos aos beneficiários que desejam continuar com a prática da atividade física na sua casa continuarão sendo realizados. As atividades acontecerão semanalmente, às segundas e quartas-feiras, tendo no máximo 30 alunos por aula e os horários poderão ser ajustados gradativamente conforme a procura dos alunos.

No ginásio Enxutão, bairro Santa Catarina, as atividades serão realizadas às segundas-feiras em dois horários - 08h30 às 9h15 e 14h30 às 15h15. No ginásio Vasco da Gama, que fica no bairro Pio X, estão programadas as aulas para as quartas-feiras, das 08h30 às 9h15 e das 14h30 às 15h15

O secretário do Esporte Lazer, Gabriel Citton, explica a motivação do novo projeto. "Pensamos em uma forma segura de retornar com as atividades presenciais. Inicialmente, optamos pelas aulas nos ginásios onde temos profissionais que fazem constantemente a higienização do local e também por serem espaços amplos e com uma boa ventilação", afirma.

As inscrições para os cidadãoes que quiserem participar abrem nesta segunda-feira. Os interessados em participar deverão fazer contato com a secretaria informando horário, dia e local em que deseja participar. Gabriel ressalta que todos os protocolos de saúde e higienização serão seguidos e também orienta que o uso de máscara e álcool gel é obrigatório. O aluno deverá levar a sua garrafinha com água de casa e não serão permitidos acompanhantes durante a atividade.