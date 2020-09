Rua no Centro de Santo Ângelo vai passar por revitalização

Está avançando a obra de revitalização da rua Antônio Manoel no Centro de Santo Ângelo. As duas quadras entre a rua Antunes Ribas e a avenida Getúlio Vargas já receberam nova pavimentação, e ainda será realizada a remodelação paisagística e alterações para melhorar o fluxo de trânsito, além da ampliação das áreas de embarque e desembarque no Hospital Santo Ângelo (HSA).

A obra de revitalização teve início com a retirada de árvores do local, atendendo a aprovação e autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Depois, foi realizada a repavimentação das duas quadras. A empresa que venceu a licitação para a obra fez a nova pavimentação asfáltica dos 114 metros de extensão com investimento de R$ 172,5 mil.

O engenheiro da prefeitura, José Carlos Ferraz, esclarece sobre o asfalto que está sendo recortado para a implantação das vagas de estacionamento. Segundo ele, o asfalto tinha que ser feito na sua totalidade porque depois da realização dos recortes é impossível finalizar a pavimentação. "O asfalto tem que ser feito na sua totalidade para permitir o recorte. Mas é preciso informar aos contribuintes que essa parte onde estão sendo realizados recortes e adequações foi descontada do custo total da obra, ou seja, não foi paga pelo município", conta. A expectativa é de que a obra fique pronta em até 60 dias.