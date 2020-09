Com novo equipamento adquirido, resultados de testes da Covid-19 devem ficar prontos em 24h em Santa Rosa

O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, comprou um novo equipamento para agilizar a entrega de resultados dos testes RT-PCR, que identificam o novo coronavírus. Agora, os resultados são disponibilizados em até 24 horas.

O responsável técnico do laboratório, Vilmar Banderó, explica que a tecnologia oferece técnica refinada, sensível e específica, tornando o diagnóstico mais preciso e mais rápido. Com o novo equipamento, o hospital espera oferecer mais uma alternativa para a comunidade, diminuindo consideravelmente o tempo de espera de diagnóstico.

O teste RT-PCR é considerado o "padrão ouro" no diagnóstico do coronavírus. Em função da alta procura, a entrega do resultado deste tipo de exame chegou a demorar mais de uma semana em outros laboratórios. Para a diretora-geral do hospital, Vanderli de Barros, a aquisição do novo maquinário representa um avanço para região e reitera o compromisso do HVS em oferecer o que há de mais avançado em tecnologia na assistência hospitalar.

Neste momento de pandemia, a intenção é que o equipamento seja utilizado somente para os testes que detectem a Covid-19 nos cidadãos. Para garantir o fluxo adequado de pessoas, as coletas estão sendo realizadas através de agendamento, junto ao laboratório. Passado este período, o hospital deverá utilizar o equipamento para a detecção de outras doenças. O teste está disponível para pacientes SUS - via encaminhamento da Unidade Especializada em Problemas Respiratórios e Covid-19, particulares e convênios.