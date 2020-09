Inicia a venda de ingressos para passeio do Trem dos Vales

Começou nesta quinta-feira a venda de bilhetes para os 34 passeios que o Trem dos Vales realizará na Ferrovia do Trigo, entre Muçum e Guaporé e entre Colinas e Roca Sales, nos meses de outubro e novembro. A compra dos ingressos poderá ser feita no site (abpfsul.com.br).

Em 2020, a novidade será o passeio entre Colinas e Roca Sales. No ano passado, já foram realizadas viagens entre Muçum e Guaporé. O projeto Trem dos Vales é organizado pela Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) e tem parceria da ABPF e Rumo Logística.

As datas dos passeios também estão confirmadas. O trecho entre Muçum a Guaporé e Guaporé a Muçum vai acontecer nos dias 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31 de outubro, 1 e 2 de novembro. Já o passeio que começa em Colinas e vai a Roca Sales e Roca Sales a Colinas está programado para 6, 7 e 8 de novembro.

Inicialmente, os passeios não iriam acontecer este ano, por conta da pandemia. No entanto, após uma nova avaliação, foram liberados, com limitação de passageiros em cada viagem. Cada viagem terá protocolos de segurança específicos, para que os passageiros possam aproveitar as paisagens e o passeio em si, que tem o visual dos Vales do Taquari e do Rio Pardo. A intenção, com a volta dos Trem dos Vales, é incentivar o turismo nas cidades.