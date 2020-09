Caminho de cicloturismo terá 355 km por 14 municípios

Em comemoração ao dia Mundial do Turismo, a Rota Romântica fará uma live de lançamento do Circuito de Cicloturismo durante a noite de domingo. O evento online será transmitido através da página no Facebook da Rota Romântica, a partir das 16h15.

O lançamento do produto turístico marca a retomada do turismo seguro em todos os 14 municípios da região. O circuito autoguiado conta no total com 355 quilômetros. Projetado para ser realizado de bicicleta, dentro das normas necessárias, o circuito também poderá ser percorrido a pé, podendo ser realizado de forma individual ou em pequenos grupos, totalmente ao ar livre.

Durante a live serão apresentados e disponibilizados os materiais elaborados pela Rota Romântica para a realização do circuito. Além de São Leopoldo, fazem parte da Rota Romântica Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Presidente Lucena, Linha Nova, Picada Café, Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula.