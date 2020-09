EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 25/09/2020. Alterada em 25/09 às 03h00min Projeto lida com a emoção dos alunos de Sapucaia do Sul

Alunos das escolas municipais de Sapucaia do Sul estão aprendendo sobre emoções, e como elas se manifestam. Por meio do exercício "Conhecendo a si e a seus limites", as crianças, junto com as suas famílias, localizaram no próprio corpo, através de desenhos, onde os sentimentos se manifestam. A atividade faz parte do programa "Amor, Cuidado e Aprendizagem", que busca ajudar estudantes do pré II ao 5º ano, a lidarem com os sentimentos durante este período de pandemia e isolamento social. A iniciativa é realizada pela secretaria municipal de Educação, com apoio do Instituto Raiar.

Para realizar o exercício, as crianças foram encorajadas a reconhecerem e nomearem sentimentos que tiveram nos últimos dias, identificando em quais parte do corpo eles são percebidos. Sentimentos como alegria, raiva, amor, tristeza, ansiedade, entre outros, ganharam cores e foram pintados num desenho do corpo humano. O objetivo da atividade é que as crianças tenham consciência das suas emoções, reconheçam seus impactos físicos e aprendam a reagir a elas.

Além da orientação sobre a realização da dinâmica, as famílias receberam áudios com dicas de uma psicóloga, sobre como lidar com os temperamentos e emoções das crianças. Uma vez por semana, atividades socioemocionais do programa são enviadas às famílias dos estudantes. Os professores também participam de encontros virtuais, onde são orientados sobre o desenvolvimento dos exercícios.