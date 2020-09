Outubro Rosa e Novembro Azul serão lançados em Erechim

Serão abertas na segunda-feira, às 21h30min, as campanhas do Outubro Rosa, para prevenção do câncer de mama, e Novembro Azul, para prevenção do câncer de próstata, a serem desenvolvidas pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai (URI) nos próximos dois meses em Erechim. O programa será exibido através da internet e contará com a presença das professoras Cibele Manfredini, do Curso de Enfermagem, e Alessandra Dalla Rosa da Veiga, do Curso de Educação Física, que estão na coordenação do projeto.

Mesmo em período de pandemia, provocada pelo Covid-19, que já provocou mais de seis meses de isolamento social no Brasil, a URI Erechim decidiu se engajar, mesmo de forma virtual, nas campanhas para conscientizar a população feminina e masculina sobre a importância da prevenção dessas doenças que continuam sendo as causas de milhares de mortes em todo o mundo. A iniciativa visa mobilizar acadêmicos, funcionários, professores e a comunidade em geral sobre a importância da prevenção dessas doenças.

Esta é a décima edição do projeto desenvolvido pelo campi e que abrange as áreas de saúde, ciências sociais aplicadas e humanas. As campanhas também têm como instituições parceiras a secretaria municipal de Saúde, Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Hospital de Caridade, Unimed e Clínica Santa Mônica. A programação, com atividades científica, cultural e social, será desenvolvida de forma online através do Canal da URI no Youtube e poderá ser acessada por qualquer pessoa.