Prática de rafting é liberada para turistas em Três Coroas

O rafting, principal atividade do turismo de aventura de Três Coroas, já pode ser praticado pelos visitantes. Os parques e empresas que operam na região haviam retomado outras atrações de ecoturismo no primeiro final de semana de setembro e agora podem incluir a atividade que acontece no rio Paranhana.

As cinco empresas e parques da cidade acreditam que a liberação da prática do rafting refletirá no aumento considerável de turistas circulando nos parques, realizando outras atividades disponíveis, e consequentemente na cidade. "As pessoas estão buscando opções de turismo e lazer que ofereçam o contato com a natureza ou que sejam totalmente ao ar livre, exatamente a proposta que oferecemos aqui na cidade", comenta Édrei Ascencio, da empresa Eco Aventura Turismo.

Enio Winkler, do Central Sul Raft, destaca a produção do 'Guia do viajante responsável' que reúne uma série de orientações e dicas aos visitantes que planejam colocar o principal destino de aventura do Rio Grande do Sul na sua lista de viagem. "Queremos que nosso visitante esteja ciente de seus possíveis impactos nas pequenas comunidades locais, por isso orientamos quanto ao uso da máscara, do distanciamento físico, mas principalmente que não venham aos parques caso tenham qualquer sintoma", comenta.

Além do rafting diferentes, atividades de aventura já podem ser praticadas na região de Três Coroas, cidade que fica às margens do rio Paranhana a 90km de Porto Alegre e a 40km de Gramado, e é um dos principais destinos do turismo de aventura e de natureza no Estado. Os parques ainda oferecem outros tipos de atividades aos visitantes. As equipes de colaboradores de todas as empresas e parques receberam o mesmo treinamento para que operem seguindo as mesmas recomendações.