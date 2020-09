Prefeitura e Corsan fazem investimentos na cidade de Canela

A secretaria municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana e a Corsan realizaram investimentos na descentralização das estações de tratamento de esgotos (ETEs). Graças ao convênio firmado com a estatal, foram projetadas quatro novas estações para ampliação dos índices de coleta e tratamento de esgotos. O objetivo é mudar o cenário do saneamento no município.

As ETE's Miná (bairro São Lucas) e Chacrão (bairro Sesi) estão em fase adiantada de construção, e já se percebe na sua organização básica as mudanças que irão promover. Decantadores, tanques homogeneizadores, equalizadores e painéis de controle já estão sendo instalados. Elas possibilitarão a coleta dos esgotos dos moradores e dos novos empreendimentos que estão sendo instalados na região.

Segundo o secretário de Meio Ambiente Jackson Müller, outra estação de tratamento está sendo projetada para o loteamento Maredial, contemplando a rede de coleta e instalações com capacidade para tratamento de 800 moradias. As cinco novas estações (Miná, Chacrão, São Luiz, Lago e Maredial), associadas às obras da ETE Santa Terezinha, possibilitarão tratar mais de 60% dos esgotos do município, colocando Canela num novo e importante patamar de saneamento da região.