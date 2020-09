Novo formato traz boa audiência para iniciativa em Canela

O secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, celebrou os resultados alcançados pela Temporada de Inverno On-line, que encerrou no dia 18. Com as restrições impostas pela pandemia, o evento foi reinventado e toda a programação foi transmitida na internet. Em 74 transmissões, foram somadas 300.820 visualizações.

"Daqui para a frente todo o evento de Canela terá também uma versão on-line", anuncia Sanches. Conforme o diretor do Departamento de Eventos da secretaria de Turismo, Carlos Eduardo Fernandes, o projeto surgiu após a transmissão da "Love Live" do Dia dos Namorados. Com a grande repercussão, o evento foi ampliado. Tudo feito por canelenses e difundido para diversos cantos do planeta pelas redes sociais. "O objetivo foi valorizar os talentos locais. Entre músicos, artistas e equipes de apoio, foram 165 pessoas envolvidas nas transmissões que iniciaram em junho", afirma Fernandes.