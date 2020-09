Obras são retomadas em trecho da ERS-403

Avançou a pavimentação da ERS-403, na região Central do Estado. As obras no lote que começa em Cachoeira do Sul e segue em direção a Rio Pardo foram retomadas nesta semana. O governo do Estado destinou R$ 2 milhões para a execução do asfalto em cinco quilômetros da rodovia.

"Além de ser fundamental para o escoamento da produção, especialmente de soja, tabaco, arroz e milho, essa estrada pode ser utilizada pelos caminhões que vão de Cruz Alta ao porto do Rio Grande", afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Sabemos da reivindicação da comunidade e, por isso, trabalhamos na gestão responsável dos recursos para podermos viabilizar o avanço dessa obra", complementou.

De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, a previsão é de que as atividades no segmento sejam finalizadas em aproximadamente 90 dias. "Também estamos trabalhando no asfaltamento do trecho oposto, de Rio Pardo em direção a Cachoeira do Sul, que conta com aporte de R$ 1,9 milhão provenientes da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide)", acrescenta.

O reforço nas obras da ERS-403 está entre os investimentos anunciados pelo governador Eduardo Leite no início da semana. No total, foram destinados R$ 60,65 milhões para obras e projetos na malha viária do Estado.