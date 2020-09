Flores da Cunha recebe estudo para criar leitos de UTI

O diretor-geral do Hospital Geral, da Fundação Universidade de Caxias do Sul, Sandro Junqueira, apresentou a análise técnica administrativa para implantação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital Nossa Senhora de Fátima, em Flores da Cunha. Foi apresentado o relatório com análise técnica e financeira para a implantação de Unidade de Terapia Intensiva, o qual se divide em duas partes, que é a habilitação do hospital para ter a ala e o levantamento de recursos físicos, humanos e financeiro.

Este relatório é base para o processo de discussão e decisão com todos os segmentos da comunidade, considerando que as informações permitirão conhecimento e entendimento da capacidade técnica e de recursos para implantação da unidade. "Em reunião realizada com a direção e presidência do hospital, foi nos informado que o hospital não possui área física adequada disponível para a implantação dos leitos de UTI. Importante ressaltar, que toda a estrutura hospitalar deve estar planejada, conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para posteriormente iniciar a reforma ou construção da unidade", disse Junqueira.

Foi apresentada uma área nova, onde poderá ser construída a nova UTI. Em parceria com uma empresa de arquitetura, que é referência em projetos hospitalares no Brasil, foi feito um estudo de um possível projeto de construção da ala. Baseado em valores de mercado, a estimativa é de que uma área construída de 360 metros quadrados tenha custo aproximado de R$ 1,5 milhão. Com o estudo em mãos, a prefeitura vai articular parcerias e buscar a autorização para tirar o projeto do papel.