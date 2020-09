AVIAÇÃO Notícia da edição impressa de 25/09/2020. Alterada em 25/09 às 03h00min União recebe documentos do novo aeroporto de Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul encaminhou, nesta quinta-feira, à Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) o Termo de Referência para a licitação do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva. O documento com mais de 8.000 páginas aguarda a aprovação da SAC, para que o município dê o segmento ao processo licitatório de contratação do projeto executivo da obra.

O secretário do Planejamento, Adivandro Rech, explanou sobre o trabalho da equipe técnica de servidores municipais, desde o primeiro documento que foi protocolado na prefeitura sobre o assunto em 2004. "Eles se debruçaram sobre o projeto por meses, além de toda demanda diária. O trabalho é histórico para todos nós", afirmou, avaliando o aeroporto como o terceiro marco da infraestrutura da cidade, depois da chegada do trem, em 1910, e do desvio da BR-116 para que passasse pela cidade, na década de 1940.