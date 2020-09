Esteio passa a ter novo local com feira ao ar livre

Os moradores do Centro de Esteio e as pessoas que circulam pela região passam a ter mais uma opção de local para compra de hortifrutigranjeiros, produtos coloniais, entre outros. Foi aberta nesta semana a edição da Feira do Produtor na área central da cidade. Ela ocorrerá todas as quartas-feiras, das 16h às 20h, na rua Theodomiro Porto da Fonseca (também conhecida como rua da Figueira).

A atividade teve a participação de 26 expositores. Nela, o público poderá adquirir frutas, verduras, hortaliças, erva-mate, mel, bolachas, pão, costelinha, lombo de porco, grãos, produtos fitness, artesanatos e calçados, entre outras opções, incluindo flores, uma das novidades para a edição no Centro. Agora, Esteio conta com três feiras livres.

Além da edição no Centro, a Feira do Produtor também é realizada no canteiro central da avenida Governador Ernesto Dornelles (Av. do Carnaval), bairro Santo Inácio, todas as sextas-feiras, das 16h às 20h. No mesmo horário, mas às terças, acontece, desde o último dia 4 de agosto, a edição do bairro Novo Esteio.

Os comerciantes e os clientes são orientados a adotarem as medidas de prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). Entre elas, estão o distanciamento entre bancas e entre pessoas, o uso obrigatório das máscaras de proteção, a disponibilização de álcool gel, entre outras.