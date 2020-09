Sapucaia do Sul terá campanha de vacinação em outubro

Os moradores de Sapucaia do Sul terão um importante compromisso em outubro. De 5 a 30 de outubro, acontece a campanha nacional de vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação, em 23 unidades de saúde do município. A secretaria municipal da Saúde estará vacinando neste período, contra a poliomielite, crianças com idade entre 12 meses até menores de 5 anos; e atualizando a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A meta é vacinar, no mínimo, 95% do público alvo, contra a poliomielite, e atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Todo familiar com crianças e jovens nesta faixa etária, mesmo com o calendário de vacinação em dia, deve procurar uma unidade de saúde próxima de sua residência, levando a caderneta de vacinação para avaliação e registro.

Serão oferecidas 18 vacinas para crianças e adolescentes. As doses estarão disponíveis nas unidades de saúde.